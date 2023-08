VITERBO - In attesa di conoscere gironi e calendario stanno riprendendo i loro allenamenti anche i team di Prima Categoria. Già al lavoro le compagini di Jfc Civita Castellana e Montefiascone. Da lunedì scatterà la preparazione della Fortitudo Nepi. Il club biancoverde ha ufficializzato l’organico della formazione che sarà messa a disposizione di mister Narcisi e che è il seguente per i vari ruoli. Portieri Micci e Bannetta. Difensori Fantini, Leonardi, Aprea, Nucci, Perazzoni e Ceccangeli. Centrocampisti Silvestri, Aloisi, Gnignera, Troiani, Caporuscio, Orazi e Bernabei. Attaccanti Potenza, Citti, Stella, Barile, Marcelli e Micarelli. Questo lo staff tecnico: allenatore Carlo Narcisi, vice allenatore Daniele De Santis, preparatore dei portieri Fabrizio D’Addezio, preparatore atletico Domenico Zega, team manager Matteo Cassani e Simone Fabrizio. Tra i nuovi ingaggi spicca il nome dell’attaccante Barile, ex tra gli altri di Ostiamare, Football Club, Serpentara, Real Pomezia, Anzio Calcio e Tor Sapienza. Queste sono solo alcune delle formazioni dove ha militato e con cui ha realizzato più di 200 gol bomber Daniele Barile. Fortitudo Nepi che punta molto sui suoi gol per cercare di migliorare il sesto posto della scorsa stagione che ha un po’ deluso le aspettative della società che dalla nuova stagione si aspetta di alzare l’asticella. Intanto sempre per la categoria della Prima sono stati pubblicati i nomi delle formazioni aventi diritto a partecipare alla Coppa Lazio di Prima Categoria. Queste le compagini interessate: Valentano, Atletico Capranica, Pianoscarano, Jfc Civita Castellana e Grotte Santo Stefano, quest’ultima come neo promossa dalla Seconda Categoria.

