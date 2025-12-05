Un’altra partita molto importante, che farà veramente capire se la Flavioni potrà giocarsi le sue chance per poter partecipare ai playoff del campionato di serie A2. Dopo la pesante sconfitta nel recupero contro la Tushe Prato, le civitavecchiesi viaggeranno per la seconda ed ultima volta in stagione in Sardegna, questa volta a Nuoro, perché alle 14.30 c’è il difficile incontro con il Città del Redentore. Per quanto riguarda la formazione, assenti le sorelle Bonamano, Politi e Butuc.

Il girone D ci ha fatto intendere che la questione legata ai primi due posti, quelli che condurranno ai playoff, sia proponibile solamente per Prato, Città del Redentore e Flavioni, visto che sembrano di tutt’altra portata rispetto alle altre cinque componenti del girone. Ma le ragazze allenate da Patrizio Pacifico hanno ancora in corpo il calice amaro del match del PalaSport Insolera-Tamagnini contro la Tushe Prato, dove hanno perso nettamente, lasciando completamente strada nel secondo tempo alle toscane. È stato solo un episodio sfortunato, oppure tra Flavioni e Tushe c’è veramente una differenza di valori così elevata.

Sicuramente le blurosa hanno un comparto tecnico per poter puntare anche alla promozione in serie A1, ma le gialloblù hanno margine per contendere il piazzamento playoff fino alla fine, anche se ovviamente ci sarà da spostare dalla propria parte qualcuno degli scontri diretti previsti, a cominciare da quello di Nuoro. Città del Redentore-Flavioni sarà arbitrata da Emanuele Manca e Pina Mulas, entrambi sardi.

