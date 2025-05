Domenica mattina molto felice per la Flavioni nella terzultima giornata del campionato di serie B. Al PalaSport Insolera-Tamagnini il sette di Patrizio Pacifico ha sconfitto il Camerano per 32-27. Vincere contro il fanalino di coda del girone Eccellenza non è stato semplice come si può pensare. Le marchigiane hanno messo carne al fuoco per tutto il primo tempo e neanche nella ripresa Ferretti e compagne sono riuscite a prevalere nettamente sulle avversarie, capitolate solo nei minuti conclusivi.

Ben sette reti per Spizzico, che dal punto di vista fisico ha dominato la partita nelle vie centrali, dando un apporto speciale soprattutto nella seconda metà di gara.

Tempestivi anche gli inserimenti di Schiavo, alla fine autrice di sei reti. In evidenza anche la stessa Ferretti, anche se poi è stata espulsa per tre falli gravi e le è stato mostrato il cartellino blu. Con questo successo la Flavioni supera il Romagna, battuto dalle Marconi Jumpers, ed ora è seconda a due giornate dal termine.

Le ultime gare saranno fondamentali per capire se le civitavecchiesi riusciranno ad essere eleggibili per la serie A2, sabato prossimo sarà quasi decisiva la trasferta sul parquet del Romagna.

