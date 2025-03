Dopo la sosta torna il campionato di Serie D. Ultime sette giornate per una volata finale che si concluderà domenica 4 maggio con la Flaminia Civita Castellana protesa al raggiungimento di una salvezza, complicatissimo arrivare a quella diretta, possibile il traguardo del playout. Mister Nofri è stato categorico durante la sosta dicendo all’indomani della bella vittoria conseguita nell’ultima gara giocata sul terreno del Seravezza Pozzi che ogni match da qui alla fine dovrà essere interpretato dai rossoblu con l’atteggiamento di una finalissima da dentro o fuori. In questa domenica il nuovo impegno da affrontare ha il blasonato nome del Grosseto che però rappresenta la più grossa delusione del raggruppamento visto che doveva essere l’anti capolista Livorno ed invece si è trovato a giocare una stagione complicata sino a finire a 20 punti dalla battistrada ed ha un bilancio assai magro fatto di 12 vittorie, 7 pareggi e ben 8 sconfitte. La Flaminia che deve fare a meno dello squalificato Benedetti sa benissimo che quella contro i torelli maremmani è una tappa da non fallire nel tentativo di rimonta sulla strada della salvezza. Fischia Matteo Cavacini della sezione di Lanciano, assistenti Cusimano di Palermo e Cucci di Trapani.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA. Domani alle ore 14.30 Fulgens Foligno- Siena, Fezzanese-Ostiamare, Figline-Ghiviborgo, Flaminia-Grosseto, Follonica Gavorrano-Aquila Montevarchi, Livorno-Poggibonsi, Sangiovannese-Orvietana, Sporting Club Trestina-San Donato Tavarnelle e Terranuova Traiana-Seravezza Pozzi.

