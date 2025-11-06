Si avvicina il ritorno a casa della Flaminia per il confronto interno di domenica alle 14,30 contro l’Anzio. Un match delicato che arriva per il team di Nofri dopo il buon pareggio in rimonta di domenica scorsa nella sfida pareggiata 2-2 sul campo del Monastir. Tra infortuni e fine squalifiche da valutare gli uomini che saranno a disposizione di mister Nofri con l’importante recupero di Ricozzi che ha scontato i due turni di squalifica. Rientrati nel gruppo gli influenzati Torrielli e Tascini il tecnico umbro sta lavorando sodo per ritornare ai 3 punti che servono per rimontare posizioni in classifica cercando di migliorare l’attuale undicesima posizione. Sinora il cammino nelle sfide interne della Flaminia è stato il seguente: lo scorso 13 settembre vittoria interna contro il Cassino per 2-0, il 24 settembre nella quarta giornata il pareggio casalingo per 2-2 con la Sarrabus Ogliastra, nella sesta giornata pari per 0-0 con l’Atletico Lodigiani, poi nella settima giornata la larga vittoria con l’Ischia per 4-0 che ha preceduto il ko interno di domenica 26 ottobre contro la capolista Scafatese. Bilancio quindi sinora di 2 vittorie, due pareggi e una sconfitta con 8 punti ottenuti sui 15 avuti a disposizione. 8punti sui 13 in totale sin qui conseguiti dalla Flaminia. Al Madami arriverà un Anzio in difficoltà con i suoi soli 9 punti e coinvolto in piena zona play out. Per il club tirrenico in trasferta sinora un rendimento di una vittoria, due pareggi e due sconfitte.