Sistemato il reparto offensivo alla Flaminia Civita Castellana con il colpaccio del direttore sportivo Scardala che si è assicurato le prestazioni dell’attaccante Alessandro Rossi, classe 2001, reduce da un eccellente campionato nell’Eccellenza umbra con la maglia della formazione perugina dell’Ellera con la quale a messo a segno 19 gol che gli sono valsi anche il titolo di miglior giocatore del campionato umbro. Rossi è destinato quindi a formare la coppia d’attacco con il riconfermato 24enne Dorin Sirbu in una Flaminia che vuole provare ad alzare l’asticella nel prossimo campionato di D in cui il club del presidente Bravini spera di tornare a giocare nel girone E (con umbre e toscane), raggruppamento che si preannuncia di ferro vista la quasi sicura concomitante presenza di autentiche corazzate al pari di Grosseto, Livorno, Siena, Pistoiese (prelevato il titolo dall’Aglianese) e verrebbe da chiedersi se forse non era il caso di insistere per una conferma nel gruppo G che a parte la corrazzata Cavese della passata stagione per il resto aveva manifestato un ceto equilibrio generale. Vedremo in seguito cosa accadrà con lo sviluppo delle iscrizioni e la composizione dei gironi. A proposito delle iscrizioni con la stagione calcistica 2023/2024 ormai alle spalle, le squadre di Serie D devono affrontare una serie di adempimenti burocratici e scadenze fondamentali per garantire la loro partecipazione al Campionato Nazionale di Serie D 2024/2025. Tra obblighi finanziari, documentazione da presentare e tempistiche perentorie, è cruciale che tutte le società rispettino le indicazioni fornite dalla Lega Nazionale Dilettanti per evitare sanzioni o, nel peggiore dei casi, l’esclusione dal campionato. Le Società calcistiche aventi titolo, come stabilito dall’art. 49 delle N.O.I.F., devono adempiere a una serie di requisiti federali per formalizzare la loro iscrizione. La procedura di iscrizione sarà attiva dall’8 luglio 2024 al 12 luglio 2024, con un termine perentorio fissato per le ore 18 del 12 luglio. L’iscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente online, utilizzando il portale “Società L.N.D.”.

