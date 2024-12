Nella prima settimana di preparazione altra novità per la Flaminia Civita Castellana, che dopo l’arrivo di Ciganda ha annunciato un altro innesto importante in vista della prossima stagione dove vuole recitare il ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Serie D. Francesco Bruno andrà a rinforzare il reparto arretrato. Giocatore d’esperienza, il difensore classe 1990 nella sua carriera ha vestito maglie importanti come quelle di Lavello, Gelbison, Nocerina, Cavese, Nardò e Nuova Florida. Bruno vanta oltre 200 partite tra i professionisti e un passato nelle giovanili del Napoli, con due convocazioni nella Prima Squadra per i preliminari di Coppa Uefa ( ora Europa League). Da ieri mattina il difensore di Torre del Greco è a disposizione di mister Federico Nofri Onofri per la preparazione estiva. Per i rossoblu il primo test amichevole contro la Lazio Primavera è previsto per sabato 10 agosto alle ore 17.30 presso lo stadio Turiddu Madami.

