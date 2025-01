CIVITA CASTELLANA - La Flaminia Calcio ha comunicato di aver ingaggiato il portiere Manfredi Nespola.

Il giocatore arriva con la formula del prestito dal Palermo, dove in questa stagione ha ricoperto il ruolo di terzo portiere nella rosa della squadra siciliana. Nella scorsa stagione, Nespola ha disputato 18 presenze con la maglia dei rosanero nella formazione Primavera, incassando 24 reti e in 6 gare non ha subito reti. Nato il 16/02/2005 a Palermo, è alto 189 cm, ha un peso medio di 81 kg. Il suo piede di calcio in via preferenziale è il destro.

«E’ un ragazzo di grandi prospettive – ha detto il diesse Stefano Scardala-: il Palermo ci crede nelle sue potenzialità e ha scelto noi per farlo crescere e maturare. Da parte nostra cercheremo di valorizzarlo nel migliore dei modi». In uscita il portiere Andrea De Fazio che ha disputato 17 gare con la maglia rossoblù.

©RIPRODUZIONE RISERVATA