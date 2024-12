Sfuma il sogno dell’ingaggio di Covarelli per la Favl Cimini Viterbo con il forte giocatore classe 2001 di Fiumicino (ex giovanili della Viterbese e nella passata stagione in forza alla W3 Maccarese che ha sfiorato la promozione in D) ha scelto di accasarsi con la compagine umbra dell’Fc Terni, partecipante al campionato di Eccellenza umbra. Per un attaccante che non arriva, ieri la società ha dato la notizia dell’arrivo del nuovo portiere e si tratta Gabriele Benvenuti, 21 anni, ex Lanusei e Real Monterotondo con 82 presenze in Serie D e che di fatto prenderà il posto di Bertollini destinato a passare alla Sorianese. Dirigenza al lavoro per gli altri colpi e le nuove ufficializzazioni in vista dell’inizio della preparazione per la compagine allenata da mister Puccica.

IL QUADRO COMPLETO DELLO STAFF TECNICO E DIRIGENZIALE. Intanto il club ha ufficializzato il quadro completo dello staff tecnico e dirigenziale della Fc Viterbo 2024/2025 che parteciperà al girone A dell’Eccellenza laziale. Questi tutti gli incarichi: direttore sportivo prima squadra Tiziano Fioravanti; allenatore prima squadra Rosolino (Lillo) Puccica; vice allenatore prima squadra Federico Tessicini; team manager prima squadra Luigi Ragonesi; preparatore dei portieri Giordano Piccarozzi; massaggiatori e fisioterapisti Riccardo Esposito e Federico Puccica. Staff medico: Sandro Grattarola e Mario Natili.

Intanto i tifosi continuano a fare la corte all’imprenditore Piero Camilli affinché continui a essere il patron-sponsor della Favl Cimini Viterbo con la speranza che torni a giocare al Rocchi e prenda il nome Viterbese. Una delegazione di sostenitori si è recata sotto la sua abitazione a Grotte di Castro esponendo striscioni per invogliarlo ad una sua conferma al timone del club.

Il presidio dei tifosi della Fc Viterbo sotto casa dell'imprenditore Camilli

