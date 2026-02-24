Che inizio col botto per la Dynamika Ninja Warriors. Alla prima tappa del Campionato Ninja Italia, andata in scena a Livorno, il team ha conquistato ben otto medaglie, lanciando un segnale fortissimo a tutto il movimento. Un risultato che conferma la qualità del lavoro svolto e la crescita costante di una disciplina ormai proiettata verso il grande palcoscenico internazionale.

Il medagliere parla chiaro: tre ori, quattro argenti e un bronzo per un totale di otto podi. Numeri che testimoniano talento, preparazione e determinazione degli atleti Dynamika.

Il Campionato Ninja Italia segue il regolamento ufficiale internazionale, garantendo standard tecnici di livello globale e una preparazione in linea con le competizioni più prestigiose. Un aspetto fondamentale, soprattutto alla luce dell’inserimento della disciplina nel Pentathlon Moderno in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028, traguardo che trasforma questi giovani atleti in potenziali promesse olimpiche.

La collaborazione tra Ninja Cave, Fenix, Etruscan Castle e Dynamika ha posto basi solide per un campionato di alto livello. Ora l’attenzione si sposta sulle prossime tappe di Tarquinia e Anguillara Sabazia, prima del ritorno a Livorno.

«Pronti, speranzosi e proiettati per il futuro»: le parole degli allenatori Mirko Menichelli e Barbara Colasanti raccontano l’entusiasmo di un movimento in piena ascesa e che colgono l’occasione per fare i complimenti a tutto il team Dynamika.

