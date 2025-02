Ritorna alla vittoria la Domus Mulieris che supera sul parquet di casa il Basket Roma e rimane in testa alla classifica del campionato di Serie B di basket femminile. Il quintetto di coach Scaramuccia, reduce dal primo ko stagionale contro San Raffaele, inizia il match con qualche difficoltà e le ospiti volano sul 7-0 dopo pochi minuti. La reazione è però veemente, il team gialloblu, trascinato da Arianna Puggioni e Melissa Despaigne, piazza un break di 17-0 in cui giocano un ruolo fondamentale anche Federica Pasquali e Micaela Gionchilie che si iscrivono presto a referto. Le romane non segnano più e solo grazie a due liberi nel finale di tempo riducono lo svantaggio sotto la doppia cifra. Il match cambia nella seconda frazione, Viterbo inizia a fare difficoltà nel trovare la via del canestro, complici anche le rotazioni obbligate per problemi di falli di alcune giocatrici, ma la difesa rimane di qualità e solo la coppia formata da Manocchio e Bucchieri riesce a creare qualche fastidio alle gialloblu. Si rientra negli spogliatoi con Viterbo avanti di 6 punti ma il terzo periodo è quello che segna definitivamente il match: Despaigne e Gionchilie sono determinanti ma anche i cinque punti di Paco e l’energia di Fantozzi contribuiscono nel propiziare l’allungo che si rivela poi decisivo. Basket Roma non riesce a rispondere e capitola definitivamente quando Arianna Puggioni piazza le due bombe che chiudono i conti e regalano alla Domus Mulieris un successo molto prezioso nella corsa verso il migliore piazzamento playoff possibile. Domenica le ragazze viterbesi chiuderanno il trittico di match di altissima classifica andando a far visita al Frascati che, insieme a San Raffaele, insegue la Domus Mulieris con soli due punti in meno.

