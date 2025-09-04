Obiettivo, salvezza. E valorizzare i giovani per programmare il futuro e provare, tra qualche anno, a puntare alla Promozione. La DM 84 Cerveteri punta a una stagione tranquilla, evitando di ripetere quella dello scorso anno con la coda del play out. Mister Campo ha iniziato la preparazione a Due Casette, tra l'euforia del gruppo e della società. Intanto sono stati ufficializzati i gironi. che sarà quello dello scorso anno, il C.

«Lo conosco bene, ci sono squadre forti, molto organizzate. La nostra forza, sapete tutti, è il gruppo. Qui siamo tutti amici, ci conosciamo da anni. Pertanto voglia di fare tanta e grande ammirazione al presidente Mataloni che fa molto per noi e farci divertire», ha detto il tecnico giallorosso Francesco Campoli.

@RIPRODUZIONE RISERVATA