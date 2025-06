Dopo la salvezza ottenuta dieci giorni fa, un po' di pausa, e poi al lavoro per capire cosa fare nella prossima stagione. La DM 84 si è tolta una bella soddisfazione, ed è di aver ottenuto una faticosa , quanto meritata salvezza. Sulla panchina non ci sono dubbi, rimarrà Pietro Virgili, che in due anni è riuscito ad ottenere la vittoria del campionato di Seconda categoria e il successo del play out. «Devo molto alla squadra - ha dichiarato l’allenatore - che è stata capace di inanellare punti importanti,tenendo testa alle prime delle classe. Siamo stati bravi, non abbiamo ceduto , ricompattandoci al momento del bisogno».

Per il futuro, quindi, si ripartirà da Virgili, che ha raggiunto una salvezza che a metà del campionato sembrava impossibile. Il presidente del club giallorosso Pietro Mataloni è rimasto soddisfatto del verdetto che ha festeggiato insieme a squadra, staff e tifosi. «Giocando lontano dal centro abitato - afferma Mataloni - siamo un pò penalizzati, ciononostante non è mai mancato il sostegno della tifoseria, che ringrazio per il calore e la passione che ci hanno trasmesso».

