Angelucci e Mauti, ex Cerveteri, regalano alla DM84 la seconda vittoria di fila. I giallorossi si impongono sull'Aurora Viterbo per 2-1, salendo di classifica nelle posizioni di centro. Una vittoria pesante, importante in chiave salvezza. Gli etruschi offrono una bella prestazione, mettendo in cascina punti preziosi, dopo una partita vinta con largo merito.

«Sono contento, siamo risaliti in classifica, vogliamo salvarci evitando la coda dei play out, La strada è quella giusta, in quattro gare abbiamo raccolto 10 punti e tante conferme dai ragazzi - racconta il tecnico Francesco Campoli - Siamo stati bravi a condurre le operazioni, non era un avversario agevole, ma la nostra tenacia ci ha permesso di vincere e convincere».

