La DM 84 Cerveteri conquista la vetta grazie al successo sulla Vejanese per 3 a 1, firmato da una doppietta di Simone Arseni e Matteo, fratello minore del bomber giallorosso. Un successo che consente alla truppa di mister Virgili di raggiungere la vetta, a un punto dal Vicus Ronciglione e a due dal Monteromano.

A tre giornate dal termine, i ceriti sognano il ritorno in Prima categoria, ma serviranno almeno sette punti.

Domenica prossima trasferte a Sassacci, poi Formello in casa, e ultimi novanta minuti a Bracciano.

La lotta per la vittoria finale è serrata, ci vorrà cuore , gambe e tanta testa per il rush finale. I giallorossi, in effetti, nelle ultime gare hanno dato vita a prove brillanti, superate con risultati insperati.

L’obbiettivo di vincere il campionato non era nell'aspettative del club, che con una squadra giovane, ma di qualità, si è ritrovata a gareggiare con le favorite al salto in Prima.

Nell’ambiente c'è tanto ottimismo e fiducia, al contempo c'è massima prudenza . Occorre avere la massima concentrazione per affrontare le prossime tre gare e tra i giocatori c'è coscienza sull'insidie a partire da domenica prossima.

