Giovedì 25 aprile presso il ciclo-pattinodromo “Renato Perona” di Terni si è svolto il Campionato Interregionale Lazio e Umbria su Strada 2024 della FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici), selettivo per l’ammissione al Campionato Italiano su strada.

Con questa edizione terminano i Campionati Regionali, dopo aver dominato quello su pista, la Debby Roller Team bissa il successo anche in quello su strada. Le gare previste per le categorie Giovanissimi (8-9 anni) ed Esordienti (10-11 anni) erano tre individuali di diverse distanze e due per le categorie Ragazzi 12 (12 anni) – Ragazzi (13-14 anni) – Allievi (15-16 anni) – Junior (17-18 anni) – Seniores (19 anni in su) ed una gara per la categoria Master Over 30 (dai 30 ai 39 anni) - 40 (dai 40 ai 49 anni) - 50 (dai 50 ai 59 anni) - 60 (dai 60 ai 69 anni) - 70 (oltre i 70 anni). A rappresentare colori della DEBBY erano in 29 atleti di cui 20 sono andati a medaglia, per un totale di 43 conquistate di cui rispettivamente 19 Ori, 14 Argenti e 10 Bronzi.

Gli atleti DEBBY che hanno conquistato le medaglie d’Oro sono: 2 per Serracchiani Léon categora Giovanissimi maschile, 1 per Bocu Kevin cat. Esordienti m., 1 per Cardillo Ciccione Greta cat. Esordienti f., 1 per Princigalli Valeria cat. Ragazzi 12 f., 1 per Pilli Cristina cat. Ragazzi 12 f., 1 per Zorzi Alice cat. Ragazzi f., 1 per Tallarico D. cat. Ragazzi f., 1 per De Amicis Sofia cat. Allievi f., 1 per Michettoni Giulia cat. Allievi f., 1 per Bocchini Eleonora cat. Juniores f ., 1 per Folli Elisa cat. Juniores f., 1 per Gallinelli Giulio cat. Master Over 40, ed 1 per Pasquini Paolo cat. Master Over 60, 1 Team Sprint (staffetta e 2 atleti) cat. Ragazze composta dalle frazioniste Beck Alice – Princigalli Valeria, 1 Team Sprint cat. Allievi composta da Piccoli Simone – Marchetti Francesco. I protagonisti delle medaglie d’Argento sono: 1 per Serracchiani Léon categora Giovanissimi maschile, 1 per Bocu Kevin categoria Esordienti maschile, 1 per Pepe Beatrice cat. Esordienti f., 1 per Princigalli Valeria cat. Ragazza 12 f., 1 per Cosman Giorgia cat. Ragazza 12 f., 1 per Tallarico Siria cat. Ragazza f., 1 per Cavalli Giada cat. Ragazza f., 1 Michettoni Giulia cat. Allieve f., 1 De Amicis Sofia cat. Allieve f., 1 Bocchini Eleonora cat. Juniores f., 1 per Folli Elisa cat. Juniores f., 1 Team Sprint cat. Ragazze composta dalle frazioniste Cavalli Giada – Tallarico Siria, 1 Team Sprint cat. Allieve composta dalle frazioniste Bocchini Eleonora – Michettoni Giulia.

I protagonisti delle medaglie di Bronzo sono:

3 per Tatulli Leonardo categoria Esordienti maschile, 1 per Pepe Beatrice cat. Esordienti f., 1 per Pilli Cristina cat. Ragazze 12 f., 1 per Cosman Giorgia cat. Ragazza 12 f., 1 per Beck Alice cat. Ragazza f., 1 per Piccoli Simone cat. Allievi m., 1 Team Sprint cat. Ragazze composta dalle frazioniste Pilli Cristina – Zorzi Alice.

La DEBBY ROLLER TEAM grazie al risultato di tutti i propri atleti raggiunge ancora una volta il titolo di società Campionessa Regionale del Lazio anche nel 2024. I tecnici Andrea Farris, Valentina Manca e Giovanni Piccoli e tutto lo staff dirigenziale sono estremamente soddisfatti dei risultati raggiunti dai propri atleti e ancor di più della dedizione degli atleti più esperti nel trascinare in risultati di rilievo anche chi pattina da meno tempo, un risultato che mette in evidenza non solo la loro fisicità, ma soprattutto l’intelligenza tattica e gran cuore. I prossimi impegni agonistici della DEBBY ROLLER TEAM sono il trofeo nazionale di Senigallia (AN) dal 3 al 5 Maggio ed il Campionato Italiano su Strada delle categorie Ragazzi 12 e Ragazzi che si terranno dal 17 al 19 Maggio a Paderno D’Adda (LC), nel frattempo la nazionale Elisa Folli è impegnata in questi giorni al raduno della Nazionale Italiana sempre a Senigallia.

