È festa grande a Pala Sorbo La Dcl Edilizia BKL Ladispoli Rim dopo una gara molto combattuta con alternanze di risultato , supera il Pass Roma, davanti a un pubblico meraviglioso che ha sostenuto dall’inizio alla fine nella squadra. Dopo un inizio scoppiettante dei ragazzi di Giorgio Russo con +14 nel primo quarto il pass si rifà sotto e passa in vantaggio per poi continuare punti a punto fino alla fine, con gli ultimi canestri che hanno fatto la differenza consentendo di chiudere la partita sul 95 a 91. Una partita vinta con merito, che dopo la sconfitta di sette giorni regala fiducia all'ambiente. «Ci volevano i due punti, soprattutto per i nostri tifosi, che erano molto ansiosi di vederci all'opera - dice patron Massimo Albano. Sugli spalti abbiamo visto una buona affluenza di pubblico sia da Cerveteri che da Ladispoli, il che ci lusinga, vuol dire che questa fusione sta producendo effetti importanti sulla passione di chi ama questo sport. Sulla gara, sono contento della prestazione, è stato buono l'approccio alla gara, sebbene la gara non sia stata facile da gestire. Bravi i ragazzi, che dopo un avvio vibrante, hanno subito le incursioni degli ospiti. Alla fine abbiamo avuto la meglio, merito di un gruppo che ha saputo compattarsi, arrivando a firmare un successo che ci dà la carica per le prossime sfide».

©RIPRODUZIONE RISERVATA