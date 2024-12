Ha cominciato a fare caldo a Civitavecchia ed ha iniziato a fare caldo anche dalle parti dell’istituto Marconi, dove Civitavecchia Volley Academy è già al lavoro per definire tutte le situazioni in vista della prossima stagione. Dopo la bella cavalcata, che ha condotto il gruppo di Alessio Pignatelli alla conquista dei playoff, che, però, non si sono chiusi nella maniera sperata, la società della presidentessa Viviana Marozza ha deciso di ripartire con molte riconferme, anche se non dovrebbero essere poche le giocatrici che prenderanno un’altra strada. Grazie anche alle notizie che sono giunte dal club arancionero, è possibile fare una disamina completa su quello che accadrà e che potrebbe accadere per la Comal, che possiamo chiamare con questo nome, visto che il legame con l’azienda proseguirà anche nella prossima stagione e si starebbe ai dettagli per denominare così anche la prima squadra che affronterà il prossimo campionato di serie C. Si parlava di riconferme ed era sicuramente attesa la notizia su Alessio Pignatelli, che sarà al timone del gruppo anche nella nuova avventura. A dire la verità non si palesavano dubbi su una sua possibile separazione, visto quanto di buono ha fatto negli ultimi anni per la realtà civitavecchiese. Cambierà, invece, il suo vice. Non sarà più al suo fianco in panchina Cristiano Cesarini, il quale rimarrà all’interno dei quadri dirigenziali come ancora direttore tecnico, ma che ha deciso di avere un ruolo più legato alla supervisione delle varie squadre di Cva e non direttamente sul lavoro in campo. Per la casella da occupare tutte le indicazioni portano al nome di Simone Celestini, storico secondo di Milo Di Remigio, i quali fecero molto bene alla Cv Volley ormai più di un decennio fa, quando il club civitavecchiese ha avuto anche la possibilità di comportarsi molto bene nelle categorie nazionali. Passando alla squadra, si registrano le conferme di capitan Veronica Guidozzi e di Sara Scarano, Sofia Milioni, Carola Quartieri, Sofia Mignanti, Flaminia Scisciani e Flaminia Cesarini. Con loro ci sarà anche la palleggiatrice Alessia Faedda. Negli ultimi tempi per quanto riguarda la giocatrice che fa sempre più parte del Club Italia, che l’ha nuovamente convocata per un collegiale, questa volta a Trevi, in provincia di Perugia, si erano fatte insistenti le voci su un suo addio. La nuova collocazione per Faedda, sempre seguita al campo in occasione delle partite dalla sua famiglia, le indicazioni portavano ad un suo accordo con una squadra di Venezia che milita nel campionato di serie B2. Ma la ragazza ha deciso di non lasciare Civitavecchia e di proseguire la sua avventura in Cva, dove ha fatto un percorso veramente splendido, diventando una giocatrice che fa la differenza in serie C, nonostante la sua carta d’identità dica che ha solamente 17 anni. Altre sue compagne, però, sembrano vicine al passo d’addio. Vittoria De Benedictis sarebbe a pochi passi dal passaggio alla Luiss, considerato il fatto che intraprenderà il suo percorso di studi proprio nella nota università romana. Francesca Catanesi si starebbe per accasare nuovamente in serie C, ma questa al Prometeo del quartiere capitolino di Monteverde, sia per motivi sportivi che sentimentali. La palleggiatrice è quella che ha avuto più esperienze in giro negli ultimi anni, da Viterbo alla Civitalad, fino alla B2 giocata ad Ostia. Da valutare la situazione di Cristina Camilli, per la quale sembrava possibile una separazione e che ora potrebbe decidere di restare, mentre ancora non ci sono notizie per quanto riguarda Giulia Quadrani. Più chiaro lo scenario per quel che concerne Arianna Di Gennaro, che avrebbe manifestato l’intenzione di prendersi una pausa dalla pallavolo. Saliranno dalla cadetta di serie D, che non potrà più essere proposta perché la Fipav Lazio non lo prevede per le seconde squadre che retrocedono da questa categoria, Chiara Mori e Valeria Simeoni, mentre altre ragazze di quel gruppo ripartiranno dalla Prima Divisione, dove la società della Cva sta lavorando per garantire un impegno probante e di importante livello. Ma la questione mercato non è ancora finita, anzi, il club sta definendo anche alcune questioni in entrata, che, ovviamente, non sono ancora concluse, visto che si dovrà attendere per capire cosa faranno le ragazze che attualmente sono in bilico. «Per quanto riguarda il mercato in entrata – dichiara il direttore tecnico Cristiano Cesarini – stiamo trattando due ali, tra cui un opposto di importante esperienza di serie B2. Inoltre stiamo valutando una giovanissima centrale che ha fatto la titolare in C. Abbiamo come obiettivo quello di disputare i playoff per salire in B2». La Comal ha fatto le sue mosse, altre le farà e poi definirà anche le new entry nel gruppo di Alessio Pignatelli. Dopo qualche settimane di calma piatta e di poche parole, anche perché i pensieri delle varie realtà locali erano protesi sulle elezioni e sulla campagna elettorale, visto che diversi personaggi fulcri del movimento si erano candidati per un posto in consiglio comunali, ora i fari sono puntati al mercato e su possibili accordi. Per fortuna lo scenario sembra essere più tranquillo rispetto a quello di qualche anno fa. Civitavecchia Volley Academy sta facendo le sue mosse, ora toccherà anche altri club del circondario affondare i loro colpi.

