La Comal Civitavecchia deve assolutamente ricominciare a macinare dopo la sconfitta, la prima in regular season dopo tantissimo tempo, nel campionato di serie C, maturata sul parquet di Tuscolano. Alle 18.30 le rossonere riceveranno alla palestra dell’istituto Marconi Pomezia, una squadra che non dovrebbe dare troppi patemi alla squadra guidata da Alessio Pignatelli, che deve guardare più in sé stessa che alle avversarie per capire lo stato di forma fisico e mentale dopo uno stop che ha lasciato delle scorie.

È stata sicuramente una settimana particolare per le rossonere, che hanno dovuto fare i conti con una situazione a cui non sono abituate, per cui è stato di impatto l’apporto che hanno dovuto dare dallo staff tecnico anche sotto i profili che esulano dalla tecnica. Tornare al Marconi e giocare contro una squadra che sembra inferiore sotto ogni lato, può sicuramente dare energie e far tornare nel gruppo la consapevolezza dei propri mezzi, che ovviamente rimangono invariati e la Comal ha tutto per poter combattere fino all’ultimo scambio per poter centrare la tanto attesa promozione in serie B2, categoria da cui Civitavecchia manca ormai da qualche anno.

Particolarmente attese le novità su Alice Patrizi, che ha rimediato un brutto infortunio a Tuscolano e che rischia un lungo stop. L’ex Viterbo ha avuto un problema al ginocchio e si parla anche di un possibile problema al crociato, che le costerebbe, di fatto, l’intera stagione. Il giorno 29 la schiacciatrice si sottoporrà ed esami strumentali tramite risonanza magnetica e la speranza è che la prima buona notizia del nuovo anno per la ragazza e per la Civitavecchia Volley sia propria relativa al ginocchio di Patrizi.

@RIPRODUZIONE RISERVATA