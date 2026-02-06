Terminato il lungo riposo, ormai diventato un classico da qualche anno, ricomincia il campionato di serie C per la Comal Civitavecchia Volley, chiamata a fare bene anche nella seconda metà della regular season, quella che corrisponde al girone di ritorno.

Primo impegno alla palestra dell’istituto Marconi, dove le rossonere ospiteranno alle 18.30 Colli Albani, in un confronto che chiede di riprendere come è stato chiuso il girone d’andata, con il successo ai danni di Roma 7. Il sei più uno di Alessio Pignatelli ha in mente di operare il controsorpasso con Roma Centro, che ha approfittato dei passi falsi contro Tuscolano e Fiumicino. Ma è davvero così necessario lottare fino allo stremo per ottenere il primo posto.

La lezione dello scorso anno è stata deleteria: alla fine ad ottenere la promozione sono state Viterbo e Antares, seconda e terza nella regular season. Però cercare di prendersi un vantaggio con la prima posizione non è certo una cosa da tralasciare. Intanto bruttissime notizie dall’infermeria: la diagnosi per Patrizi parla di rottura del crociato e del menisco del ginocchio, cosa che renderà necessaria l’operazione e un 2026 fuori dai campi (con la speranza che non sia così).

«Mi aspetto un girone di ritorno di crescita – afferma il martello Michela Sorrentino – sappiamo di avere ancora margini di miglioramento e vogliamo dimostrarlo partita dopo partita. L’obiettivo è essere più continue nel gioco e più solide nei momenti importanti, mettendo in campo quello che stiamo costruendo in allenamento. Il periodo di pausa è stato utile, anche se non semplice perché una nostra compagna di squadra non potrà più giocare, quindi ognuna di noi deve dare di più. Abbiamo allenato tutti i fondamentali, ma soprattutto la fase di gioco e i meccanismi di squadra, cercando di adattarci e di trovare nuovi equilibri».

