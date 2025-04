Non solo gare in trasferta per la Coser. La società del presidente Fabio De Santis annuncia l’organizzazione della prima edizione del Città di Civitavecchia, che si terrà domenica 27 aprile al PalaGalli. Sarà un evento importante, quello messo in piedi dal sodalizio gialloblu, con la voglia di portare energie al movimento natatorio locale. Spesso vengono organizzati eventi allo Stadio del Nuoto, anche di richiamo importante, ma non sono pensati e realizzati dalla società locali, ma spesso dalla Fin. In questo caso è stata proprio la Coser a voler dare un passo deciso, in una giornata che porterà a Civitavecchia tantissime persone a colorare la vasca e le tribune della struttura di viale Lazio. «Questo sarà il primo meeting di una certa importanza – dichiara il presidente della Coser, Fabio De Santis – sarà rivolto alle categorie Esordienti A e B. Verranno coinvolte una quarantina di società, per un totale di circa 400 atleti. Ci saranno personaggi importanti del nuoto italiano alle premiazioni, come Massimiliano Rosolino e il nostro Damiano Lestingi. Tutto ciò ci fa onore, perché dopo tanti anni siamo riusciti a portare a Civitavecchia un meeting di nuoto, con una gara che fa parte del circuito nazionale. Di questo siamo molto orgogliosi e per il futuro vogliamo portare altri meeting, anche in altre categorie maggiori, per dare un apporto alla città come onore e come possibilità di lavoro per le strutture ricettive ed alberghiere».

