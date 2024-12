La coppia Porcella-Profili si aggiudica la “versione in rosa” del torneo di padel organizzato dalla Polisportiva Real presso l’impianto polivalente di Grotte di Castro. Nella finalissima arriva un 6-0/6-2 su quella formata da Zanoni e Mercuri. Divertimento, passione ed entusiasmo tanto nel “preliminar round” che nella eliminazione diretta per i binomi Zamperini-Sani, Cesaretti-Ronca, Ovidi-Belgi, Nardini-Marziali, Venanzi-Zucca, Benicchi-Strappafelci, Furzi-Ossana. Per la gioia di Simone Fortuni che le ha coordinate con qualità organizzativa nel progetto terminato con una simpatica premiazione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA