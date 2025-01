Finisce con una piccola apoteosi il girone d'andata di Serie C per la Comal Civitavecchia Volley. La prima metà di campionato prevedeva una trasferta molto complicata sul parquet dello Spes Mentana, ma il gruppo guidato da coach Alessio Pignatelli l'ha saputa affrontare al meglio l'incontro ed è uscito vincitore per 3-0. In tutti e tre i parziali si è vista la netta superiorità da parte di Guidozzi e compagne, che sono riuscite a chiudere presto il discorso e a mettersi in tasca altri tre punti, che le confermano in testa alla classifica e proiettate verso una stagione con luminosi sentieri da affrontare, con la speranza che arrivi la promozione in Serie B2, ormai nelle mire del club da un paio di stagioni, ma ancora non arrivata.

«La partita è andata via senza grossi problemi - afferma coach Alessio Pignatelli - ottima prestazione in ricezione e ancora tre punti pesanti».

