Ancora un successo per la Comal Civitavecchia Volley Academy, anche se la regular season di Serie C ha già detto tutto per loro. La formazione allenata da Alessio Pignatelli ha fatto suo l'incontro in trasferta per 3-2 dell'Anguillara. Dopo essere andate sotto con lo stop nel primo set, le tigri rimontano e si portano avanti sul 2-1, prima di essere raggiunte dalle lacustri, squadra che vede la presenza anche delle ex Affuso e Murgia. Il tie-break è tutto in favore delle civitavecchiesi, che incamerano un altro successo che le mantiene sempre più in seconda posizione.

«Abbiamo fatto una buona partita per il momento atletico in cui siamo - dichiara il coach della Comal Cva Alessio Pignatelli - e ho visto una squadra che dopo ogni momento di difficoltà si è saputa riorganizzare». Il primo posto è ufficialmente irraggiungibile, in quanto le civitavecchiesi non hanno ottenuto l’intera posta in palio, anche se onestamente di dubbi ce ne erano veramente pochi. Quindi le tigri affronteranno le ultime due giornate, tra cui il non imperdibile match di sabato in casa contro il fanalino di coda Pavona Castelgandolfo, con la mente esclusivamente rivolta alla post season, dove potrebbero incontrare anche Terracina, che sabato ha sconfitto, non senza fatica, l’Asp.

