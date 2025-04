CIVITAVECCHIA – Arriva un importante passo in avanti decisivo per il rilancio dell’area della stazione ferroviaria e il miglioramento dell’accessibilità urbana. Con la delibera approvata ieri il comune di Civitavecchia ha, sostanzialmente, autorizzato il sindaco a sottoscrivere l’accordo procedimentale con Rete Ferroviaria Italiana. Si tratta di un documento chiave per la definizione di un nuovo assetto urbano intorno al nodo ferroviario, aggiornando il precedente accordo di programma firmato nel 2004 e rimasto sostanzialmente inattuato.

Il nuovo testo, frutto di un lavoro congiunto tra l’amministrazione comunale e i tecnici di RFI e FS, definisce tempi, obiettivi e modalità per sbloccare una serie di interventi attesi da anni. Tra questi, l'avvio dei lavori sulla stazione di Civitavecchia, che rappresentano il primo tassello di un progetto più ampio di rigenerazione urbana. In particolare, l’accordo stabilisce che entro il 12 dicembre 2025 dovrà essere presentato un progetto di fattibilità tecnico-economica per eventuali opere alternative o integrative rispetto a quelle previste nell'accordo originario.

L’obiettivo è aggiornare il piano alle nuove esigenze della città e valorizzare aree strategiche come l'ex Italcementi, il mercato e i parcheggi della zona ferroviaria, in un’ottica di sostenibilità e accessibilità. Nel frattempo, le opere già previste potranno finalmente partire, come il nuovo sottopasso pedonale lato monte e gli interventi di riqualificazione dell’accesso alla stazione.

Un’intesa attesa da anni che rappresenta un passo concreto verso il miglioramento della mobilità cittadina, del decoro urbano e della connessione tra porto, stazione e centro abitato. Tra gli interventi ipotizzati e oggetto di valutazione progettuale figurano la copertura della trincea ferroviaria, la creazione di nuove aree pedonali, la riqualificazione degli spazi pubblici intorno alla stazione, l’implementazione di collegamenti ciclopedonali e un miglioramento dell’intermodalità con porto e autobus urbani.

