SANTA MARINELLA – Il sindaco Tidei si dice fortemente indignato per le proteste di alcuni abitanti del rione Valdambrini, imboccati dalla lista di minoranza Il Paese che Vorrei, che nel corso di un incontro si sono lamentati dei lavori che si stanno eseguendo il quel quartiere, per portare l’acqua a tutti i residenti.

«Ho letto, allibito, la protesta di alcuni residenti di Valdambrini per i disagi che c'hanno, perché l’Acea sta realizzando un acquedotto che porterà l'acqua nelle parti alte di Santa Marinella e quindi risolverà i problemi di tutta quella zona, da Valdambrini a via dei Fiori – dice il sindaco – sono allibito per questa protesta, in quanto, anziché ringraziare l'amministrazione comunale e l’Acea per aver dato finalmente la possibilità, dopo trenta o quarant'anni, di migliorare le condotte idriche e portare finalmente l'acqua a Colfiorito e Belvedere e in altre zone della città, devo leggere sui giornali delle proteste dei cittadini che probabilmente, o non sanno quello che sta facendo l’Acea, nonostante abbiamo comunicato dei lavori molto prima che venivano eseguiti, oppure sono dei demagoghi e anche delle persone irresponsabili. Perché questi lavori vengono fatti dall'Acea spendendo dei soldi del Comune, per migliorare la distribuzione dell'acqua, quindi per potenziare l'approvvigionamento idrico. Ma è chiaro che durante i lavori, in una strada stretta come via Valdambrini, ci possano essere dei disagi, ma l'avevamo detto che avrebbero lavorato giorno e notte per evitare i disagi e per accorciare i tempi di realizzazione dell'opera, ma il fatto è che l'opera si deve fare. Si deve fare perché i disagi che hanno avuto i residenti della parte alta della città per l’approvvigionamento idrico, non si verifichino più. Quindi si migliora la distribuzione, si migliora il servizio, si migliora la qualità dell'acqua, si evitano rotture continue delle condotte, come spesso succede e quindi pensavo che avremmo ricevuto dei ringraziamenti. Veramente sono arrabbiato è allibito per tanta irresponsabilità da parte di chi protesta, perché solo dopo vedrà la grande utilità dei lavori che l’Acea sta facendo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA