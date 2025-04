Un weekend di grande sport e soddisfazione per la società Taekwondo Civitavecchia che ha partecipato con successo all’evento Kim e Liu’ che si è svolto al Palazzetto dello sport Tamagnini di Civitavecchia. Gli atleti della squadra locale hanno dimostrato un buon livello di preparazione, conquistando un totale di 16 medaglie, 4 ori, 7 argenti e 5 bronzi con un risultato straordinario che ha entusiasticamente emozionato i tifosi e il pubblico presente. L’evento che ha visto la partecipazione di numerose Società provenienti dal centro Italia, si è rivelato una vetrina importante per la crescita e il talento degli atleti. Le medaglie conquistate rappresentano non solo l’impegno e il sacrificio degli atleti, ma anche il lavoro costante e la dedizione degli allenatori e della dirigenza della società’. La giornata si è aperta con emozionanti sfide nelle varie categorie di competizione tra bambini dai 6 agli 11 anni di età dove gli atleti della società locale si sono distinti per tecnica, abilità e determinazione. Le 16 medaglie vinte sono state il risultato di performance impeccabili, che hanno visto i nostri atleti molto competitivi nelle loro categorie, riuscendo a superare avversari di buon livello.

La Taekwondo Civitavecchia presente nel nostro territorio dal 2012 è una realtà in crescita , il successo al kim e Liù Centro non è solo una festa per gli atleti e tifosi, ma anche un riconoscimento al lavoro che la società porta avanti da anni. Con il supporto della dirigenza e la costante presenza dei tecnici altamente qualificati, la Taekwondo Civitavecchia si conferma una delle realtà più solide e rispettate nel panorama del Taekwondo Laziale.

Il Presidente della società Jessica Giannone ha dichiarato : «Questo risultato è il frutto di un lavoro di squadra incredibile. Ogni atleta ha dato il massimo, questi risultati sono la dimostrazione di come l’impegno e la passione possono fare la differenza, Siamo molto orgogliosi dei nostri atleti questo grazie soprattutto ai genitori ai quali va il mio più speciale ringraziamento per il supporto ogni presente e in particolare in questa occasione per la realizzazione di questo straordinario evento a Civitavecchia che senza il loro aiuto non sarebbe stato possibile realizzare».

Concludendo l’evento con grande entusiasmo, la società guarda al futuro con fiducia. Il Palazzetto Tamagnini non solo ha ospitato una giornata di sport, ma anche un’occasione di crescita per i giovani atleti che si ispirano ai successi dei grandi campioni olimpici.

Il prossimo obiettivo che la società si pone è di continuare su questa strada, puntando a nuovi successi e consolidando sempre di più il legame con la città di Civitavecchia che si è dimostrata per il secondo anno consecutivo protagonista di un evento sportivo di altissimo livello.

MEDAGLIA D’ORO

Molitierno Domenico, Bussettini Manuel, Pacifico Eva, Capodieci Helena.

MEDAGLIA D’ARGENTO

Ferraro Andrea, Aguilera Sanchez Celeste, Monni Matteo, Montaruli Samuele, Cecoli Santi Valerio, Grossano Sabrina, Thanprayot Ludovica.

MEDAGLIA DI BRONZO

Venanzini Gabriele, Tassotto Sofia, Taiani Jonathan, Mocci Davide, Quarciari Gaia.

Complimenti anche agli atleti Costa Elia, Del Monaco Riccardo, Del Monaco Davide, Stabile Leonardo, Leone Leonardo e Biscotti Emanuele che nonostante un’ottima prestazione purtroppo non sono saliti sul podio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA