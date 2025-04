CIVITAVECCHIA – Domani e venerdì gli uffici del servizio “Ritiro materiali ingombranti” di via degli Orti 12 resteranno chiusi al pubblico per consentire gli interventi di trasferimento degli uffici. La normale funzionalità della segreteria per informazioni e richieste di ritiro ingombranti sarà comunque attiva, contattando gli operatori all’indirizzo e-mail rid@civitavecchiaservizipubblici.it indicando, come sempre, il nome dell'intestatario del contratto Tari, un recapito telefonico e la lista dei materiali da conferire (allegando anche una foto).

«Con l'obiettivo di consentire una più funzionale fruizione degli uffici – spiegano da Csp – da lunedì 7 aprile saranno operativi i nuovi Uffici del servizio “Ritiro Ingombranti” in via Terme di Traiano, 42 a Civitavecchia, presso Villa Albani, con apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12». Il numero di telefono resterà invariato: 0766 070037 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00.