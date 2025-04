TOLFA - "Ottimo il servizio mensa delle scuole dell'Infanzia e della Primaria di Tolfa e della scuola della frazione di Santa Severa nord": ad esprimersi così alcuni genitori ed insegnanti.

Grande variazione di pasti, pane fresco, prodotti locali quasi tutti a km 0, prodotti ottimi, verdure e frutta fresca, cibo cotto e servito nello stesso plesso (a Santa Severa Nord viene portato con un pulmino adatto e contenitori idonei), servizio efficiente, attenzione agli alunni, pulizia, piatti e bicchieri colorati, spazio ampio: tutto è a misura di bambino.

L'appalto del servizio mensa è stato vinto dalla Srl Rica di Somma Vesuviana che da settembre è subentrata portando davvero belle novità. Molto gentili e attente ai bambini le signore del servizio mensa, sempre col sorriso e pronte ad accontentare le esigenze degli alunni. Responsabile del servizio a Tolfa è Giusy Monaldi, con lei la bravissima cuoca Antonella Minelli e le addette Giuseppina Pieragostini, Daniela Ciambella, Marina Perla, Isabella Chima e Fabrizia Fiorelli.

Per la cronaca va anche rilevato l'ottimo rapporto qualità-prezzo: mentre nei comuni limitrofi il costo di un pasto è di 7 euro (in altri addirittura è superiore) e con pochissimo sconto per i figli dal secondo in poi, a Tolfa con la spesa di poco più di 3 euro i bambini possono usufruire di un buonissimo servizio. C'è poi da evidenziare una buona politica dell'amministrazione comunale verso le famiglie: il primo figlio per la mensa paga 3euro, il secondo 2.50 e dal terzo in poi nulla.

