CIVITAVECCHIA – I due poli italiani dell’eolico off-shore saranno Augusta (Siracusa) e Taranto, mentre Brindisi e Civitavecchia (Roma) ospiteranno attività di supporto ai due poli: questo è quanto anticipato da Ansa e che prevede il decreto interministeriale dei ministeri dell’Ambiente, delle Infrastrutture e dell’Economia trasmesso alla Ragioneria di Stato.

«Il decreto ministeriale che individua Civitavecchia come una delle due area di sostegno ai due poli principali di sviluppo dell’eolico in mare, è potenzialmente un potente volano per lo sviluppo sul territorio dei green jobs e una chiave di volta fondamentale, nel percorso della transizione energetica - commenta Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio -questa positiva evoluzione, oltre alla necessaria forza con la quale potersi concretizzare, deve poter portare con sé, anche una accelerazione della fase autorizzativa degli impianti eolici off-shore che attendiamo di veder costruire, proprio a largo della costa davanti la città di Civitavecchia. La scommessa ora è quella di veder nascere in questo luogo un nuovo grande cantiere della transizione ecologica dove, ambiente, lavoro, sviluppo sostenibile e vocazione produttiva territoriale, siano un tutt’uno, nel punto che per anni è stato quello di maggior emissione in atmosfera di CO2 in tutta Italia. Ora la ciminiera della centrale a carbone di Torrevaldaliga Nord va verso il definitivo spegnimento e, in questo paesaggio, i fumi delle ciminiere possono sparire, lasciando il posto proprio agli aerogeneratori eolici e alla produzione energetica pulita».