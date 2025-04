CIVITAVECCHIA – Il conto alla rovescia per il Civitavecchia Summer Festival 2025 è ufficialmente iniziato. Il Comune ha concluso l’iter di affidamento per l’organizzazione dell’evento clou dell’estate cittadina, che si svolgerà nel mese di agosto, nell’ambito del Piano straordinario per la valorizzazione dell’Etruria meridionale finanziato dalla Regione Lazio.

L’unica offerta pervenuta è stata quella della On Air Srl di Giampiero Firicano, già nota nel settore degli eventi, che si è aggiudicata l’appalto con un ribasso dello 0,25%, per un importo complessivo di 165.905,98 euro, iva e oneri inclusi. La cifra rientra nel contributo regionale di 166.321,80 euro stanziato per l’organizzazione e la promozione dell’iniziativa. L’impresa vincitrice ha ottenuto un punteggio totale di 75,08 punti, suddivisi tra offerta tecnica (55,08) e offerta economica (20).

La gara è stata valutata da una commissione composta da Bruna Luce (presidente), Federica Ligios e Annarita Pipponzi (anche in veste di segretaria), che ha esaminato le buste in due sedute, il 18 e 19 marzo. Ora l’attenzione si sposta sul cartellone: ci si attende un programma all’altezza delle edizioni più apprezzate del passato.

L’auspicio è che, con il supporto economico della Regione e un’organizzazione strutturata, il Civitavecchia summer festival 2025 possa riportare in città grandi nomi dello spettacolo e migliaia di spettatori, consolidandosi come uno degli eventi culturali e musicali più attesi del litorale laziale soprattutto dopo lo stop del 2024 che ha lasciato a bocca asciutta i molti giovani e meno giovani in attesa di un festival che negli anni ha saputo migliorarsi e sorprendere.

©RIPRODUZIONE RISERVATA