LADISPOLI – Attimi di paura in via Palo Laziale. Secondo una prima ricostruzione, un tecnico ascensorista che stava effettuando una manutenzione ad un impianto nella zona, sarebbe rimasto schiacciato dall’ascensore. Sul posto si sono subito portati i vigili del fuoco, i carabinieri e un’ambulanza del 118. L’uomo non verserebbe per fortuna in gravi condizioni. Se la sarebbe cavata con la frattura della tibia. Il tecnico è stato trasportato all’Aurelia Hospital per le cure del caso. Al vaglio degli inquirenti le cause dell’incidente. (SEGUE)