Nonostante il primo posto aritmetico da tempo, la Comal Civitavecchia Volley continua a macinare vittorie nel campionato di serie C. Alla palestra del Marconi le rossonere hanno travolto anche Sempione, sconfitto con il solito 3-0 che viene impartito praticamente a tutte le squadre del girone. Differenza di valori esplicativa in campo, con il sei più uno di Alessio Pignatelli che si è potuto divertire e preparare al meglio in vista dei playoff. Le coccinelle arriveranno agli spareggi con un vantaggio rispetto alle dirette concorrenti, è l'unica squadra che non deve lottare né per qualificarsi, né per migliorare la propria posizione, a differenza dell'equilibrio negli altri gironi. «Abbiamo disputato una buona partita - commenta coach Alessio Pignatelli - siamo a 24 consecutive e ormai proviamo a chiudere il campionato da imbattuti che sarebbe veramente un obiettivo storico. Le ragazze sono consapevoli di quanto stanno facendo ma nessuno vuole mollare un centimetro anzi in queste partite stiamo analizzando come possiamo perfezionare il nostro gioco».

Intanto si è conclusa con un secondo posto l'esperienza delle giovanissime rossonere Rachele Caponero, Michela Morra e Giorgia Verde con la rappresentativa del CT Viterbo al Trofeo dei Territori. La giovanissima formazione ha ceduto solo in finale a Roma, che ha difeso anche quest'anno il titolo. Il secondo posto é espressione di un ottimo risultato. «Grande soddisfazione - affermano dalla Cv Volley - quella di vedere coinvolti ogni stagione i nostri atleti e atlete nelle rappresentative territoriali e regionali da parte di tutta la società e in particolare della nostra Presidente Viviana Marozza, che anche in qualità di Consigliera Regionale è stata presente al Trofeo».

