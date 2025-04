La Ste.Mar 90 continua a rischiare grosso nel campionato di serie C. Nella penultima giornata i rossoneri hanno perso anche sul parquet di La Salle ed al termine dei 40 minuti di gioco il tabellone indicava il punteggio di 84-74 contro una delle rivelazioni della seconda parte della regular season. Che era una gara molto difficile lo si sapeva, ma si sperava in un impeto di determinazione e di voglia da parte del quintetto di Gabriele La Rosa, che si trova in una situazione di classifica per nulla piacevole, con la reale possibilità di dover disputare due delle tre partite della semifinale playoff lontano da casa. Per carità, tutto è possibile, ma con un percorso del genere, con l’ultimo match vinto fuori da San Gordiano che risale al 23 novembre sul parquet di Pass, quando era ancora in panchina Francesco Casadio. «Vincere in trasferta contro la seconda in classifica sarebbe stato eclatante - affermano dalla Cestistica - ma non è successo. I nostri ragazzi sono usciti sconfitti per 84-74 dal parquet del La Salle dopo una partita che ha visto i padroni di casa chiudere la prima metà del match sul 57-33 grazie a strepitose percentuali al tiro. Nella ripresa La Salle ha avuto percentuali umane e i rossoneri hanno potuto recuperare lo svantaggio, ma solo in parte».

Parziali: 32-15; 25-18; 11-19; 16-22.

La Salle: D’Arcangeli 11, Mihai, Santinon 15, Kolev 12, Tomann 19, Rakauskas 1, Mazzoleni 6, Porfilio 9, Kesteris 5, Veselovs 2, Mbaye 4. Allenatore: Iacoangeli.

Cestistica Civitavecchia: Lepore n.e., Price 21, Rogani, Testa 8, Pierleoni 15, Gianvincenzi 3, Paterlini, Corneo 4, Bottone 10, Campogiani 6, Bellini 7. Allenatore: La Rosa.

