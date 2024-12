Dopo il periodo dei tornei di preparazione, che hanno lasciato più ombre che raggi di sole, per la nuova Ste.Mar 90 Cestistica è tempo di cominciare il campionato di Serie C. Torniamo ad utilizzare il nome dello storico sponsor dei rossoneri, in quanto nelle scorse settimane la società del presidente Stefano Rizzitiello ha formalizzato l’accordo con l’azienda che negli ultimi anni ha messo il suo nome nella denominazione della squadra e in estate aveva inizialmente deciso di non rinnovare l’accordo. Ma, tornando agli aspetti prevalentemente sportivi, si comincia domani alle 18 con il primo impegno, subito davanti al pubblico amico del PalaRiccucci, contro Città Futura. Non proprio un impegno semplice per Campogiani e compagni, che se la vedranno contro una formazione attrezzata, che in estate ha unito al gruppo alcuni elementi da fuori regione ed ha riconfermato una serie di giocatori esperti molto conosciuti, come Argenti, Pierantoni, Giannini e Ingrillì. Dal canto suo la Cestistica ha rinnovato molto nel corso dell’estate e si presenta al campionato senza grossi obiettivi sul tavolo, a parte ovviamente mantenere la categoria. Ma, dalle parti della palestra di San Gordiano, c’è qualche piccola speranza di conquistare quei playoff che mancano da tre anni, in un tourbillon di delusioni per gli amanti della palla a spicchi locale. Il club si è rinforzato in estate, soprattutto come il centro americano Marcus Price, a cui si è aggiunto un romano conosciuto nel movimento come Pierleoni, oltre all’estone Maeorg e il reggiano Paterlini, due scommesse della dirigenza rossonera, che si spera sortiscano gli effetti sperati. Alla guida della squadra un coach che navigato molto nel quadro regionale, come Francesco Casadio, a cui è chiesto di trovare ogni energia positiva dai giocatori che ha a disposizione. L’arbitraggio è affidato ai romani Antonio La Macchia e Federico Luccitti.

