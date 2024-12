Ennesimo disco rosso per la Ste.Mar 90 Cestistica, anche sotto la nuova gestione di Gabriele La Rosa. I rossoneri sono inciampati per la quarta volta consecutiva nella Serie C Interregionale e lo hanno fatto al cospetto dei giovanissimi de La Salle, che hanno espugnato il PalaRiccucci, vincendo per 65-62. Prima parte di marca civitavecchiese, seconda parte di gara meglio per i romani, che fanno loro l’incontro approfittando dei numerosi errori commessi dai rossoneri, ancora una volta sotto gli standard qualitativi di prestazione. Si preannuncia una sosta di fine anno particolarmente laboriosa per i giocatori e per coach La Rosa, chiamato a far dare un cambio di passo dopo una prima parte di campionato, con la fine del girone d’andata che è dietro l’angolo, che non può assolutamente soddisfare la società del presidente Stefano Rizzitiello.

«Non è andata come era nei propositi la partita contro la formazione interamente composta da ragazzi della Stella Azzurra Roma - affermano dalla Cestistica - abituata anche a palcoscenici internazionali. È finita 65-62 per gli ospiti al termine di 40 minuti palpitanti. I rossoneri avevano iniziato benissimo, con fasi di gioco da squadra di categoria superiore, poi le scarse rotazioni hanno consentito agli ospiti di farsi sotto e di prendere un minimo vantaggio che hanno tenuto fino alla sirena. Adesso un piccolo periodo di riposo e poi partirà un nuovo corso che si spera sia migliore del precedente e consenta il raggiungimento degli obiettivi di inizio stagione».

