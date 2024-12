Gara delicata alle 18 al PalaRiccucci di Civitavecchia, dove i padroni di casa della Cestistica ospitano Frascati, formazione che precede i rossoneri di due punti in classifica.

Uno scontro diretto quindi, che arriva alla seconda giornata di ritorno del campionato di Serie C.

Nella gara d’andata Frascati impose ai civitavecchiesi la prima sconfitta stagionale, la voglia di rivalsa farà ovviamente la sua parte e di ciò ne è pienamente consapevole coach Gabriele La Rosa: «Con Frascati dobbiamo confermarci in casa e ribaltare il risultato dell’andata. Loro sono una squadra con tre giocatori dai numeri offensivi importanti, noi dovremo essere bravi a contenerli e in attacco alternare il gioco interno a quello esterno. Sarà per noi un mese di gennaio difficile, quindi ci teniamo a iniziare bene davanti ai nostri tifosi».

