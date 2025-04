Comincia con una vittoria la seconda fase del campionato di Promozione per la squadra Cadetta dell’Ipertecnica Centumcellae. Al PalaGalli i ragazzi allenati da Mauro Mancini hanno sconfitto per 11-8 il Fonte Meravigliosa. È stata una gara decisa nei tempi centrali, in cui i biancorossi hanno dimostrato la loro netta superiorità. Tre reti per Carnesecchi e Imperato. In evidenza anche il giovanissimo portiere quattordicenne Francesco Paoletti, che ha debuttato in un campionato Senior, dimostrando subito il suo valore, anche con delle buonissime parate.

