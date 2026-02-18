Mentre Viterbese e Sorianese si preparano alle prossime gare casalinghe di domenica contro Pomezia e Pro Calcio Tor Sapienza la compagnia della Boreale prosegue il suo spendido cammino nella fase nazionale della Coppa Italia. Dopo il trionfo nella competizione regionale con il successo in finale ai calci di rigore contro il Ferentino la compagine romana nel pomeriggio di ieri ha guadagnato la qualificazione ai quarti di finale della competizione nazionale. A Roma si giocava infatti la gara di ritorno del primo turno contro i sardi dell'Iglesias. Dopo la vittoria per 2-1 in Sardegna la Boreale ha respinto il tentativo di rimonta degli avversari ed è finita 1-1 con gli ospiti in vantaggio per 1-0 nel primo tempo e poi proprio nel finale con l'Iglesias tutta proiettata in avanti (lo 0-1 qualificava la Boreale per i due gol segnati in trasferta c'è stato in pieno recupero il pareggio del solito De Vincenzi. La Lazio che continua quindi ad essere rappresentata nei quarti di finale della manifestazione che si giocheranno il 4 e 11 marzo La squadra che vincerà la Coppa Italia nazionale di Eccellenza sarà promossa al campionato di serie D 2026/2027.