La prima edizione della “The Wow Run” non ha deluso le aspettative, mantenendo alte quelle prevista alla vigilia dell'evento. Quest'ultimo, svoltosi nelle parti adiacenti al centro commerciale di Parco Leonardo, ha riunito un gran numero di partecipanti. Il ricavato raccolto, come preannunciato, verrà devoluto alla Fondazione Bambino Gesù. Circa 200 circa iscritti che partiti da Viale Bramante, sotto gli occhi dell'assessore allo Sport Federica Poggio - in rappresentanza dell'amministrazione comunale fiumicinese - hanno gareggiato per circa 8 km. Una corsa podistica non competitiva, promossa da Opes Roma e dal “The Wow Side”, con il patrocinio del Comune di Fiumicino e del Coni. Avente, inoltre, anche il supporto fondamentale di NonSoloSport in qualità di sponsor tecnico.

I VINCITORI. Per quanto riguarda la categoria maschile, esulta Silvano Patusso, dell'Asd Roma Atletica. Grazie ad un tempo pari a 28’38” è riuscito a posizionarsi al primo posto. Seguono Antonio Valerio dell'X-Solid Sport Lab in 29’03” e Andrea Nocella della Running Club Fregene Asd in 29’33”.

Tra le fila femminili esulta Isabella Papa della Ss Lazio Atletica Leggera, piazzatasi in testa con 30’32’’.

In seconda e terza posizione, invece, spiccano Chiara Nash e Silvia Romeo entrambe della X-Solid Sport Lab, rispettivamente in 34’40” e 35’38”.

