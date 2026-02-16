Arriva un ko ininfluente per gli Snipers TECNOALT nell'ultima giornata della prima fase della serie A nazionale di hockey in line.

Come già anticipato in apertura infatti, il match di sabato sera in casa dell'Edera Trieste non aveva alcun valore di classifica e pertanto i civitavecchiesi si sono recati in Friuli Venezia Giulia con una rosa giovanissima, utile a far fare esperienza ai futuri talenti della Cv Skating.

«La gara non aveva alcuna importanza di classifica - spiega il presidente Valentini - e per questo siamo andati con una squadra giovanissima e abbiamo fatto fare esperienza ai nostri meritevoli giovani. Ora ci sono due settimane di stop per prepararsi al meglio alla seconda fase, laddove i punti conteranno davvero. Stringeremo i denti per cercare in tutti i modi di conquistare la salvezza sul campo».

Esordio assoluto in serie A per il giovane Marco Garbetta, autore di un'ottima prestazione.

I presenti a Trieste: Eugenia Pompanin, Alberto Faravelli, Marco Stefani, Ruggero Meconi, Francesco Taglioni, Daniele Ceccotti, Michelangelo Tranquilli, Leandro Galioto, Marco Garbetta. Allenatrice: Martina Gavazzi.

