Dopo la brillante vittoria con Evergreen Civitavecchia una battuta d’arresto per il Kaysra che non va oltre l’1-1 contro Vis Bracciano, fanalino di coda del proprio girone. Mister Ciccio Graniero parte con Antonini in porta, difesa a 4 con Bonafede, Mele, D’Ercole e Barone, a centrocampo Castelletti e Calabresi, poi i tre dietro alla punta Esposito sono Giallanza, Ferro e Morlando. Tante assenze per gli etruschi: Paraschiv, Morgante, Vignaroli, Caraccia, e Cenciarini, con Marra influenzato che parte dalla panchina.

Primo tempo privo di emozioni se si toglie un intervento di Antonini su tiro da fuori di un attaccante dei padroni di casa. Il secondo tempo inizia sulla falsa riga del primo ma intorno al 20’ ci pensa l'attaccante Esposito a portare avanti i cerveterani con una prodezza. Primo lo stop, poi si gira in un fazzoletto e deposita la palla alle spalle dell'incolpevole portiere. Sembra fatta ma non è così e il Bracciano pareggia a 10 minuti dalla fine su contropiede. Finale convulso con l’espulsione per il Kaysra di Bonafede per un fallo diretto su un giocatore avversario e poi altro rosso a D’Ercole per proteste. Gli uomini di Graniero restano in 9 ma riescono a tenere il risultato in parità. Nella ripresa erano subentrati per il Kaysra Troiani al posto di Giallanza, Marra per Ferro e Arseni per Esposito. Domenica test chiave contro Polisportiva Oriolo. La vetta è tornata a -6.

