È cominciata la preparazione atletica anche per l’Ipertecnica Centumcellae, che farà ancora parte del campionato di serie C. In attesa di capire come andrà a finire la telenovela PalaGalli, la squadra di Daniele Simeoni ha iniziato ad allenarsi e lo sta facendo tra la piscina aperta di proprietà e quella coperta dello Sport Garden, nonostante la tramontana di questi giorni. Tanta la voglia di riscatto per la formazione biancorossa, che sulla spinta dell’entusiasmo che continua ad essere presente, vuole regalarsi la promozione in serie B.

«Abbiamo ripreso proprio lunedì con il primo appuntamento in assoluto con i ragazzi - spiega mister Daniele Simeoni - nonostante il fatto che durante l'estate li abbiamo tenuti sempre un po' attivi, un po' col Città di Civitavecchia e un po’ con il torneo di Santa Marinella che si è disputato proprio a mare, sempre per mantenere la loro voglia di continuare a prepararsi in vista della nuova stagione. Siamo ripartiti con un gruppo non completissimo, ma sapevamo che comunque dovevamo ripartire prima o poi, quindi abbiamo deciso di cominciare un percorso che ci porterà poi a fissare quel giorno X in cui partiremo veramente con tutto il gruppo al completo. Definiremo l’obiettivo nel corso della stagione, perché comunque già l’altro anno abbiamo fatto molto. Non dobbiamo accontentarci, dobbiamo puntare sempre a migliorare e direi che ce lo dobbiamo meritare, allenandoci al meglio giorno dopo giorno, per far sì che i ragazzi arrivino in piscina motivati. Devono stare bene insieme, solo così si può formare il mix giusto; perché i protagonisti principali sono loro. Noi siamo qui proprio per loro, per metterli nelle condizioni migliori possibili, col supporto tecnico che da quest'anno vedrà la presenza di personaggi importanti come Emiliano Coleine e Massimo Capuani, che renderanno la nostra famiglia ancora più numerosa».

