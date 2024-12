Finito il periodo delle attese, delle polemiche, come accade ormai ogni estate, e degli allenamenti, comincia il campionato di Serie B, il secondo consecutivo, per la Nc Civitavecchia. Si parte subito con una lunga trasferta, perché il sette di Aurelio Baffetti andrà alla piscina Le Naiadi di Pescara, per fare visita al Club Aquatico domani pomeriggio alle ore 17.30. I rossocelesti, sicuramente, non riusciranno a presentarsi nella forma migliore all’appuntamento con l’esordio in campionato, in quanto hanno cominciato ad allenarsi solamente un mese fa, quando il PalaGalli, dopo le note vicende, è tornato in mano alla città. Del gruppo dovrebbe far parte un giocatore esperto e molto conosciuto nell’ambiente locale, ovvero quel Daniele Simeoni che ha dato tante soddisfazioni, in passato, al club civitavecchiese e alla tifoseria dello Stadio del Nuoto. Sembra che l’accordo sia stato fatto con l’ex Latina, Sori e Bogliasco, e anche con un giocatore romano, ovvero Marco Cionfi, che vanta esperienze con il Babel.

