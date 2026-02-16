Quella appena andata in archivio è stata una giornata molto particolare per le Serie C di volley della RIM Sport Cerveteri. Le buone notizie sono arrivate del settore maschile: la squadra di coach Luca Cataldi ha battuto 1-3 (24-26, 23-25, 25-23, 19-25) Roma 7 sull’ostico campo del Giorgi.

Nel corso della gara è successo di tutto, la formazione etrusca si presentava già con Pancu, solitamente impiegato come banda, nel ruolo di libero e, complice l’infortunio di Di Stefano, senza cambi per il posto 4. A questo si è aggiunto un problema alla mano per Bosco che, nel finale di partita, è stato costretto a lasciare il campo. L’attaccante RIM è stato sostituito da Giovannini, solitamente palleggiatore, costringendo Cesari, opposto, alla ricezione. Insomma, un vero e proprio valzer di ruoli che non ha compromesso la prestazione degli uomini di coach Cataldi tornati dalla Capitale con 3 punti, il sesto posto in solitaria e un occhio puntato sul San Paolo Ostiense distante sole 3 lunghezze.

«E’ stata un’impresa – ha dichiarato il coach a mente lucida - abbiamo finito di giocare a mezzanotte. Non avevamo i 2 liberi, non avevamo cambi in banda perché abbiamo dovuto riadattare Pancu. Potevamo cambiare solo centrali e palleggio. Abbiamo giocato compatti, loro sono una squadra giovane e abbiamo vinto d’esperienza. La partita con Latina sarà molto difficile e bisognerà interpretarla bene. Non posso che fare i complimenti ai ragazzi per come hanno reagito».

Sul fronte femminile, invece, è arrivato un passo falso inaspettato. Giacometti e compagne, impegnate anch’esse sul campo di Roma 7, hanno ceduto in 3 set, condizionate dalla sconfitta ai vantaggi nel primo parziale. Attualmente decime, le ragazze di coach Miliante sono in una zona tranquilla di classifica, ma sarà importante non commettere errori negli scontri diretti che verranno.

I prossimi impegni

Le squadre RIM torneranno in campo sabato 21 febbraio a partire dalle ore 16:30. Entrambe le compagini, con il favore del pubblico del PalaRim, sono chiamate a ribaltare i risultati dell’andata. Si partirà con la femminile impegnata contro il Danima Spes Mentana e si passerà poi alla maschile che ospiterà i Lions di Latina.

