La Maury’s Com Cavi Tuscania si aggiudica in tre set il match con Pontedera e chiude il girone F in vetta alla classifica con 66 punti. Partita divertente con i padroni di casa che riescono a prevalere solo nei finali di set. Buona sicuramente la prova delle cosiddette “seconde linee” che Perez Moreno schiera ad inizio terzo set. Su tutti Claudio Borzacconi uno dei migliori assieme a Luca Genna, quest’ultimo premiato a fine incontro come Mvp e top scorer del match con 13 punti messi a segno. Al fischio di inizio dei signori Villano e D’Amico, Perez Moreno dispone Tuscania in campo con Marrazzo in regia e Buzzelli opposto, Festi e Simoni al centro, Genna e Lucarelli di banda, Rizzi libero. Nuti risponde con Pantalei in regia in diagonale con Carrai , al centro Lusori e Pozza, Del Campo e Lumini a banda, Maggiorelli libero. Partono forte i padroni di casa e trovano subito il vantaggio 4-0. Vantaggio che aumenta e costringe coach Nuti a fermare subito il tempo 10-4. Reazione degli ospiti che a più riprese accorciano fino al 14-13. L’ace di Genna riporta avanti i suoi 16-13. Si va avanti punto a punto fino al primo tempo vincente di Simoni con Pontedera che chiama il secondo time-out 22-18. Al rientro in campo ancora Simoni a segno con un delizioso pallonetto 23-18. Ci pensa poi capitan Buzzelli, dopo un'azione prolungata, a mettere a terra il punto che chiude il primo parziale 25-19. Secondo set che parte punto a punto fino al doppio ace di Buzzelli che costringe il coach ospite a richiamare i suoi in panchina 16-13. Errore di misura dello stesso capitano bianco azzurro e questa volta è Perez Moreno a fermare il gioco 16-15. Ace di Festi per il 19-17 a cui risponde quello di Lumini per il 19 pari. Ace di Marrazzo seguito da altri due di Genna 24-20. Il muro vincente di Simone chiude il parziale 25-20: Tuscania è matematicamente la vincitrice del girone F. Terzo set con coach Perez Moreno che decide di dare spazio alla panchina. Tuscania in campo con De Angelis al palleggio opposto a Borzacconi, Facchini e Stoleru al centro, Pieri e Rogacien di Banda, Quadraroli libero. Padroni di casa subito avanti 7-3. L’ace di Borzacconi per il 15-12, coach Nuti ferma il gioco. Parziale di 4-0 e Pontedera si rifà sotto, Perez Moreno ferma il tempo 19-18. Il punto a punto lo risolve Pieri che trova un mani out che chiude il match 27-25.

L’Mvp Luca Genna premiato dallo speaker del Tuscania Volley Marco Faperdue (Foto Luca Laici)

IL TABELLINO. Maury’s Com Cavi Tuscania-Gruppo Lupi Pontedera: 3-0 (25/19 - 25/20 - 27/25).

Durata: ’25, '24, '34.

Maury’s Com Cavi Tuscania: Buzzelli (cap) 9, Simoni 4, Genna 13, Festi 6, Lucarelli 2, Stoleru 2, Pieri 1, Borzacconi 11, Marrazzo 1, De Angelis 1, Rizzi (L1), Facchini, Quadraroli (L2), Rogacien 2. Allenatore: Victor Perez Moreno. 2° allenatore: Francesco Barbanti.

Gruppo Lupi Pontedera: Lumini 8, Del Campo 4, Frosini 11, Pozza 2, Pantalei 4, Antonelli, Carrai 2, Lusori 3, Lazzeroni, Nocito 1, Falaschi, Resegotti (L2), Maggiorelli (L1), Cerquetti. Allenatore: Nuti. 2° allenatore: Benvenuti.

Arbitri: Dalila Villano e Filippo D'Amico

Mvp: Luca Genna.

©RIPRODUZIONE RISERVATA