La Maury’s Com Cavi Tuscania si aggiudica ai vantaggi il big match della 24esima giornata contro ToscanaGarden Arno e consolida il primato nel girone. Ora il vantaggio sui toscani è a +4. Due punti importantissimi che consentono a capitan Buzzelli, Mvp del match, e compagni di festeggiare con due giornate di anticipo l’accesso ai playoff promozione in attesa, naturalmente, di confermare il primato possibilmente già da sabato contro la Sestese. Un match tiratissimo che ha entusiasmato il numeroso pubblico accorso al palazzetto dell'Olivo con le due squadre che hanno sicuramente legittimato le proprie posizioni in vetta al girone F della Serie B. Al fischio di inizio dei signori Maurizio Martini e Denise Mary Rose Bianchi, Perez Moreno schiera Marrazzo al palleggio con Buzzelli opposto, Festi e Simoni al centro, Genna e Lucarelli di banda, Rizzi libero. Mattioli risponde con Berberi in regia e Ciappelli opposto, Nicotra e Aliberti di banda, Testagrossa e Simoni al centro, Taliani libero. Si parte subito al massimo con gli ospiti che trovano il break 3-6. Doppio Festi, muro e attacco vincente, e Tuscania pareggia 9-9. Lucarelli, muro di simoni e due ace consecutivi di Genna e Tuscania va a +5 (17-12). Si prosegue punto a punto con i padroni di casa sempre avanti (19-16). Lucarelli chiude un attacco poi trova l'ace del 21-16. Arno torna sotto (23-21), ma ci pensa il solito Buzzelli a mettere a terra il 25-22 che chiude il primo parziale. Il secondo set inizia con gli ospiti subito avanti (3-5). Reazione Tuscania, l'ace di Buzzelli riporta la parità (9-9). Ancora Arno che sfrutta le imprecisioni dei padroni di casa (13-16). Il vantaggio arriva fino al termine con Ciappelli che mette a terra il 19-25 che riporta le squadre in parità. Terzo parziale con le squadre a rincorrersi a vicenda, il primo time out arriva sul 18-17 e a chiederlo è Arno che poi accelera di nuovo e chiude con un attacco vincente di Nicotra 23-25. Quarta frazione letteralmente al cardiopalma, un punto a punto entusiasmante risolto nel finale da un primo tempo di Festi e un muro vincente di Rogacien per il 25-21. Si va al tie-break. Si prosegue nel punto a punto: prima Tuscania avanti con Festi e Simoni, poi il recupero di Arno che va al cambio campo in vantaggio 6-8. Al rientro, prima Festi poi Buzzelli quindi muro di Rogacien e Tuscania è di nuovo avanti 9-8. Due ace consecutivi del capitano (Buzzelli) nel momento caldo del match 14-8 e i padroni di casa si procurano il primo match ball. Il servizio di Nicotra supera la linea di fondo e la Maury's Com Cavi Tuscania si aggiudica tie-break e incontro.

L'Mvp Pierlorenzo Buzzelli premiato dallo staff medico del Tuscania Volley (Foto Luca Laici)

IL TABELLINO. Maury's Com Cavi Tuscania-ToscanaGarden Arno: 3-2 (25/22 - 19/25 - 23/25 - 25/21 - 15/9).

Durata: ‘29, '28, '36, 30, '18.

Arbitri: Maurizio Martini (Bari e Denise Mary Rose Bianchi (Ostuni).

Maury's Com Cavi Tuscania: Buzzelli (cap) 23, Simoni 15, Genna 12, Festi 15, Lucarelli 5, Facchini, Pieri, Borzacconi, Marrazzo 3, De Angelis, Rizzi (L1), Quadraroli (L2), Stoleru, Rogacien 2. Allenatore: Victor Perez Moreno. 2° allenatore: Francesco Barbanti.

ToscanaGarden Arno: Berberi 1, Croce, Stagnari, Samminiatesi, Taliani, Crescini, Parentini, Testagrossa 10, Galoppini, Ciappelli 12, Nicotra 23, Aliberti 7, Simoni 15. Allenatore: Mattioli. 2° allenatore: Guermat.

Mvp: Pierlorenzo Buzzelli.

