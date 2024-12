Vittoria in rimonta del Tolfa che ieri pomeriggio, nella tredicesima giornata del campionato Promozione (girone A) si è imposto per 3-1 sul Fregene Maccarese grazie a un'ottima prova di tutta la squadra. Ieri pomeriggio alle 14.30 allo Scoponi di Tolfa ha preso il via la sfida importantissima ai fini della classifica: i collinari primi in classifica a 30 punti hanno voluto ad ogni costo questa vittoria per restare ben saldamente al comando della classifica visto che il Palocco ha osservato il turno di riposo. La sfida si è aperta con un gol del Maccarese Fregene (su un errore difensivo del Tolfa) che ha gelato il folto pubblico dello Scoponi. Dopo aver preso due pali finalmente é arrivato per i collinari il gol del pareggio al 45' del primo tempo con rete di Pasquini e su questo momentaneo risultato le due squadre sono andate al riposo. Nel secondo tempo appena hanno ripreso a giocare Carolini è stato autore di una bella discesa sulla fascia, poi ha crossato servendo Rosati che ha insaccato il gol del 2-1 al 1' della ripresa. Prima del fischio finale c'è stato il terzo gol del Tolfa siglato, invece, dal bomber biancorosso Moretti. "Abbiamo gestito sempre noi la partita - ha sottolineato il tecnico del Tolfa, Roberto Macaluso a fine match - a parte il gol determinato da una svista della nostra difesa ma in oltre 90' di partita un errore ci può stare, per il resto abbiamo avuto sempre noi la gestione del gioco e il nostro portiere Paniccia non è stato mai impensierito. Mi è piaciuto molto il fatto che nella ripresa siamo rientrati bel determinati a vincere e i ragazzi hanno alzato benissimo il ritmo e hanno giocato alla grande. Nonostante le molte assenze tutti i ragazzi stanno mostrando abnegazione e impegno eccezionali: ieri avevamo in rosa ben 4 juniores e alcuni ragazzi venivano da una mattinata di lavoro. Siamo un po' corti ma tutti stanno portando avanti tutto, partite e allenamenti, e anche se non stanno riposando continuano a lavorare e a macinare gioco. Ringrazio ognuno dei ragazzi per quello che stanno facendo e per come lo stanno facendo". Grande soddisfazione, quindi, in casa Tolfa: "È stata una partita cominciata male, ma che abbiamo girato a nostro favore e alla fine abbiamo ottenuto una importante e meritata vittoria, frutto dell'ottima prestazione di tutti i ragazzi - spiega il presidente onorario Giuseppe Marrocchi - complimenti a tutta la squadra: ancge ieri tutti hanno mostrato un grande senso di appartenza a questa maglia". Ora il Tolfa si prepara alla sfida di domenica prossima nella tana del Borgo Palidoro.

©RIPRODUZIONE RISERVATA