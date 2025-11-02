Il Tolfa continua a stupire e a raccogliere risultati importanti. Dopo il brillante 4-0 inflitto al Grifone nella gara di andata di Coppa Italia, i collinari confermano il loro ottimo momento di forma anche in campionato, battendo con un perentorio 3-0 il Fiumicino nella settima giornata di andata del girone A di Promozione Lazio.

Allo stadio “Scoponi”, davanti a un pubblico caloroso e partecipe, la squadra allenata da Mister Micheli ha imposto ritmo, determinazione e qualità di gioco, dominando la gara in ogni reparto. Il Tolfa ha mostrato organizzazione tattica, compattezza difensiva e grande lucidità in fase offensiva, mettendo in difficoltà un Fiumicino mai davvero pericoloso e apparso subito in affanno di fronte all’intensità dei padroni di casa.

La cronaca del match racconta di una partenza fulminea dei biancorossi: al 17° minuto il Tolfa sblocca il risultato con una bella azione corale conclusa in rete dopo una manovra rapida e precisa. Passano appena due minuti e arriva l’occasione per il raddoppio, con un giocatore del Tolfa atterrato in area. L’arbitro indica senza esitazione il dischetto e Bernardini, con freddezza e precisione, trasforma il rigore portando il punteggio sul 2-0. Al 27° è ancora Bernardini a siglare la sua personale doppietta, finalizzando una splendida combinazione offensiva e chiudendo virtualmente la partita con il 3-0 definitivo.

Nel secondo tempo i padroni di casa amministrano con intelligenza il largo vantaggio, senza mai correre rischi. La squadra continua a costruire gioco con ordine, trovando anche altre due o tre occasioni per arrotondare ulteriormente il risultato. Micheli può ritenersi pienamente soddisfatto di una prestazione completa, in cui ogni reparto ha risposto con concentrazione e spirito di sacrificio.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal presidente Alessio Vannicola e dal direttore sportivo Marcello Smacchia, che al termine della gara ha commentato:

«Oggi abbiamo disputato una gran bella partita, in continuità con la prestazione di Coppa. Siamo molto soddisfatti anche perché la squadra si sta ritrovando. C’è più convinzione nei propri mezzi e tutti hanno dato il massimo».

Al termine della partita, Mister Micheli ha voluto sottolineare l’importanza del gruppo: «Sono orgoglioso dei ragazzi. Hanno interpretato la gara nel modo giusto fin dall’inizio e hanno dimostrato di essere uniti e concentrati. Questa vittoria ci dà fiducia e conferma che il lavoro svolto in settimana sta portando i suoi frutti».

Il Tolfa esce così dallo Scoponi tra gli applausi del pubblico, con una vittoria che rafforza morale, classifica e ambizioni di un gruppo sempre più compatto, consapevole e determinato a restare tra i protagonisti del campionato.

©RIPRODUZIONE RISERVATA