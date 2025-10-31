CIVITAVECCHIA – Il 22 novembre sarà la giornata X, la resa dei conti in casa Pd. Il direttivo del 28 ottobre ha infatti fissato la data del congresso che dovrà eleggere il nuovo segretario dem. Resterà alla guida Enrico Luciani, che ha traghettato il partito negli ultimi mesi? Proprio lui, però, non ha mancato occasione per bacchettare il sindaco Marco Piendibene e l’amministrazione Pd-M5S, segnando una distanza politica sempre più evidente. Intanto, c’è chi punta su Patrizio Pacifico, consigliere comunale e delegato allo Sport, considerato il nome in pole position e sostenuto dall’area più vicina al sindaco. La prossima settimana inizieranno a delinearsi gli schieramenti. Una cosa, però, appare chiara: al Pd oggi manca l’unità.

